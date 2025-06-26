ФАС России: с 1 июля тариф на тепло в Омске вырастет незначительно

В ведомстве подчеркнули, что ни о каком резком росте платы за тепло в полтора раза речи не идет и идти не может. Суть тарифного решения состоит в следующем: размер платежки за тепло у граждан, поставку тепловой энергии для нужд отопления и ГВС, которые осуществляет АО «Омск РТС» по сетям «АО “Тепловая компания”, вырастет в среднем всего на 130 рублей больше, чем планировалось изначально. Таким образом платеж составит не более трех рублей в месяц с квадратного метра среднестатистической квартиры. В каждой конкретной квартире эти цифры могут быть как чуть больше, так и чуть меньше.