ФАС России: с 1 июля тариф на тепло в Омске вырастет незначительно

ФАС России одобрила новое тарифное решение для проведения реконструкции теплосетей «Тепловой компании» в Омске. Как сообщалось ранее, необходимость проведения масштабной ремонтной кампании стала основной причиной увеличения предельного индекса роста тарифов до 39,6% с 1 июля. В РЭК отмечают, что сейчас найдено тарифное решение, которое позволит провести реконструкцию сетей без существенного повышения платы за тепло.
В ведомстве подчеркнули, что ни о каком резком росте платы за тепло в полтора раза речи не идет и идти не может. Суть тарифного решения состоит в следующем: размер платежки за тепло у граждан, поставку тепловой энергии для нужд отопления и ГВС, которые осуществляет АО «Омск РТС» по сетям «АО “Тепловая компания”, вырастет в среднем всего на 130 рублей больше, чем планировалось изначально. Таким образом платеж составит не более трех рублей в месяц с квадратного метра среднестатистической квартиры. В каждой конкретной квартире эти цифры могут быть как чуть больше, так и чуть меньше.
Данная мера позволит направить на ремонт и реконструкцию теплосетей в Омске, износ которых достигает 70%, дополнительные 200 млн рублей. Это необходимо, чтобы привести систему теплоснабжения миллионного сибирского города в нормативное состояние. Только в прошлом отопительном сезоне из-за аварий на сетях «Тепловой компании» было произведено 1606 отключений, и их количество год от года растет.