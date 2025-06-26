В Лондоне нефтетрейдера Крупеева приговорили к 28 дням условно по иску экс-жены

Когда Елена Крупеева узнала, что у мужа есть вторая семья в России, она подала на развод. По ее словам, мужчина скрывал любовницу более 20 лет. В июле 2024 года они начали делить имущество. Крупеев предложил бывшей жене заключить мировое соглашение: женщина получает дом в Лондоне, небольшую квартиру в Москве и около 32 млн рублей единовременной компенсации, он же забирает все остальное. Именно это мировое соглашение и послужило в суде подтверждением того, что у Крупеева все же есть деньги на выплату компенсаций.