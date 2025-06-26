В управлении президента рассказали о бойцах СВО, вернувшихся домой

«Около 137 тысяч бойцов СВО уже вернулись с фронтов специальной военной операции. И мы видим по тому, что происходит в регионах, что да, ведется большая работа по оказанию мер поддержки, но, как правило, молодые люди, то есть это аудитория Росмолодежи до 35 лет, и (нужно — ред.) помочь им переобучиться, найти новое место работы, достойное место работы», — сказал Новиков в ходе своего выступления.