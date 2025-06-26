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СМИ: Ларису Гузееву обвинили в рекламе аферы

SHOT: обманутые покупатели вилл на Бали обвинили Гузееву в рекламе аферы.

Источник: © РИА Новости

МОСКВА, 26 июн — РИА Новости. Обманутые покупатели вилл на Бали обвинили актрису и телеведущую Ларису Гузееву в якобы рекламе аферы, пишет Telegram-канал SHOT.

«Ведущую просят объяснить, какое отношение она имеет к “застройщику Домогацкому”, — говорится в сообщении.

Как указали в публикации, 27 человек потеряли свои деньги после покупки недвижимости на Бали у некого Домогацкого, выдававшего себя в социальных сетях за основателя международной строительной компании и миллиардера.

Подчеркивается, что кроме рекламы своих строительных проектов на Бали у него также появилось интервью с Гузеевой, впечатлившее некоторых покупателей.

В материале отметили, что злоумышленника уже разыскивали из-за долга в размере почти 13 миллионов рублей, а счета его предприятия в России заблокировали: жертвы переводили мошеннику средства на криптокошелек и отдавали наличными в Москве.