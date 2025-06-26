Энергетики «Т Плюс» проверили 134 км теплосетей в Лысьве

Кроме того, специалисты «Т Плюс» завершили подготовку 50% теплоисточников Лысьвы. Всего до начала отопсезона будет проверено оборудование 17 блочно-модульных котельных. Также в ходе летней ремонтной кампании запланированы перекладки участков трубопроводов отопления и горячего водоснабжения с заменой современные трубы.