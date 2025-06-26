Энергетики «Т Плюс» проверили 134 км теплосетей в Лысьве

Лысьвенские тепловые сети Пермского филиала ПАО «Т Плюс» выполнили 100% гидравлических испытаний трубопроводов отопления и горячего водоснабжения в городе Лысьва. Всего к несению нагрузок подготовлено 134 км коммуникаций.
Ежегодные гидравлические испытания тепловых сетей — обязательная проверка коммуникаций на плотность и прочность для своевременного выявления и устранения дефектов. Это важная часть подготовки теплоснабжающей инфраструктуры к осенне-зимнему периоду. Подготовку к зиме жилого фонда Лысьвы курируют сотрудники Пермского филиала АО «ЭнергосбыТ Плюс».
Кроме того, специалисты «Т Плюс» завершили подготовку 50% теплоисточников Лысьвы. Всего до начала отопсезона будет проверено оборудование 17 блочно-модульных котельных. Также в ходе летней ремонтной кампании запланированы перекладки участков трубопроводов отопления и горячего водоснабжения с заменой современные трубы.
«В своём контуре ответственности энергетики реализуют все необходимые меры. При этом очень важно обеспечить проверку внутридомовых сетей, что напрямую влияет на качество теплоснабжения жилых домов и социальных объектов. Эти работы выполняют управляющие компании и ТСЖ», — отметил технический директор — главный инженер Лысьвенских тепловых сетей Пермского филиала ПАО «Т Плюс» Станислав Баскаков.
В Лысьве тепло от «Т Плюс» получают:
— 44 социальных объекта: детсады, школы, больницы, поликлиники;
— 17 зданий учебных заведений: вузы, колледжи, лицеи;
— 10 домов культуры;
— 349 многоквартирных домов.