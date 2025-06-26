К жаре добавился риск пожаров: Метеорологи Молдовы выпустили предупреждение об опасности

В Молдове на всей территории страны объявлен «желтый» код опасности из-за угрозы пожаров природного характера.
Метеорологи выпустили серьёзное предупреждение.
Жёлтый код с 27 июня по 3 июля включительно значительная часть Молдовы окажется во власти исключительной пожарной опасности природного характера.
Приготовьтесь к сухим ветрам и палящему солнцу, которые могут в считанные минуты превратить зелёные просторы в выжженную землю.
Берегите природу и будьте крайне осторожны.
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