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К жаре добавился риск пожаров: Метеорологи Молдовы выпустили предупреждение об опасности

Предупреждение действует с 27 июня по 3 июля.

Источник: Комсомольская правда

В Молдове на всей территории страны объявлен «желтый» код опасности из-за угрозы пожаров природного характера.

Метеорологи выпустили серьёзное предупреждение.

Жёлтый код с 27 июня по 3 июля включительно значительная часть Молдовы окажется во власти исключительной пожарной опасности природного характера.

Приготовьтесь к сухим ветрам и палящему солнцу, которые могут в считанные минуты превратить зелёные просторы в выжженную землю.

Берегите природу и будьте крайне осторожны.

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