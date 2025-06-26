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«Алые паруса» закроют центр Петербурга и для пешеходов, а жителям придется предъявить документы

Перекрытия, вводимые в Петербурге на время проведения праздника выпускников «Алые паруса», коснутся не только водителей, но и пешеходов. А тем, кто живет на перекрытых улицах, потребуется предъявить документы, чтобы попасть домой.

Источник: Комитет по транспорту Петербурга

Как сообщили 26 июня в медиацентре Петербурга, с 12:00 28 июня для пешеходов и транспорта закроют Троицкий и Дворцовый мосты, а также прилегающие к ним территории.

С 14:00 перестанут пускать на:

  • территорию проведения праздника, ограниченную Дворцовой набережной, набережными Лебяжьей канавки и Мойки, Конюшенной площадью, Большой Конюшенной улицей, Невским проспектом (от Дворцовой набережной до Казанской улицы), Адмиралтейским проспектом, Сенатской площадью и Адмиралтейской набережной;

  • Университетскую набережную и прилегающие улицы, набережную Макарова, Биржевой мост, проспект Добролюбова, Мытнинскую и Кронверкскую набережные, Каменноостровский проспект (от Кронверкской набережной до Кронверкского проспекта), Кронверкский проспект (частично), улицу Куйбышева, Петроградскую и Петровскую набережные.

С 20:00 закроют доступ на Галерную улицу, Английскую набережную, Благовещенский мост, Тучков мост и подъездные пути, Пироговскую набережную (от Сампсониевского моста до Литейного моста) и прилегающую к ней часть Большого Сампсониевского проспекта.

С 23:00 закроют Литейный мост.

Жителям домов, которые расположены в зоне перекрытий, для доступа на эту территорию потребуется предъявить подтверждающие документы.