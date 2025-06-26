«Алые паруса» закроют центр Петербурга и для пешеходов, а жителям придется предъявить документы

Как сообщили 26 июня в медиацентре Петербурга, с 12:00 28 июня для пешеходов и транспорта закроют Троицкий и Дворцовый мосты, а также прилегающие к ним территории.
С 14:00 перестанут пускать на:
территорию проведения праздника, ограниченную Дворцовой набережной, набережными Лебяжьей канавки и Мойки, Конюшенной площадью, Большой Конюшенной улицей, Невским проспектом (от Дворцовой набережной до Казанской улицы), Адмиралтейским проспектом, Сенатской площадью и Адмиралтейской набережной;
Университетскую набережную и прилегающие улицы, набережную Макарова, Биржевой мост, проспект Добролюбова, Мытнинскую и Кронверкскую набережные, Каменноостровский проспект (от Кронверкской набережной до Кронверкского проспекта), Кронверкский проспект (частично), улицу Куйбышева, Петроградскую и Петровскую набережные.
С 20:00 закроют доступ на Галерную улицу, Английскую набережную, Благовещенский мост, Тучков мост и подъездные пути, Пироговскую набережную (от Сампсониевского моста до Литейного моста) и прилегающую к ней часть Большого Сампсониевского проспекта.
С 23:00 закроют Литейный мост.
Жителям домов, которые расположены в зоне перекрытий, для доступа на эту территорию потребуется предъявить подтверждающие документы.