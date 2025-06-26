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В Омске открылся первый халяльный ресторан Tasu

В заведении будут подавать блюда национальных кухонь.

Источник: Комсомольская правда

Омск пополнил гастрономическую карту города первым халяльным рестораном. Проект, реализованный известным общественным деятелем Радиком Минихановым. Ресторан задуман как пространство, объединяющее людей вне зависимости от вероисповедания или национальности.

В меню представлены блюда разных народов: от сибирских пельменей из конины до чеченского жиж-галнаша, татарского чак-чака, шурпы, лагмана, мантов и даже классического борща. Как рассказал ресторатор в интервью РИА «Омск-информ», идея создания халяльного ресторана связана с желанием подчеркнуть многообразие культур и укрепить экономические связи региона.

«К нам приезжают бизнесмены, которые должны видеть инвестиционную привлекательность нашего региона. А у нас есть что показать», — отметил он.

Ресторан строго следует принципам халяль: мясо проходит стандартизацию, а алкогольные напитки полностью исключены из меню.

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