В Омске открылся первый халяльный ресторан Tasu

В меню представлены блюда разных народов: от сибирских пельменей из конины до чеченского жиж-галнаша, татарского чак-чака, шурпы, лагмана, мантов и даже классического борща. Как рассказал ресторатор в интервью РИА «Омск-информ», идея создания халяльного ресторана связана с желанием подчеркнуть многообразие культур и укрепить экономические связи региона.