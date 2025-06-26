В Омске открылся первый халяльный ресторан Tasu

Омск пополнил гастрономическую карту города первым халяльным рестораном. Проект, реализованный известным общественным деятелем Радиком Минихановым. Ресторан задуман как пространство, объединяющее людей вне зависимости от вероисповедания или национальности.
В меню представлены блюда разных народов: от сибирских пельменей из конины до чеченского жиж-галнаша, татарского чак-чака, шурпы, лагмана, мантов и даже классического борща. Как рассказал ресторатор в интервью РИА «Омск-информ», идея создания халяльного ресторана связана с желанием подчеркнуть многообразие культур и укрепить экономические связи региона.
«К нам приезжают бизнесмены, которые должны видеть инвестиционную привлекательность нашего региона. А у нас есть что показать», — отметил он.
Ресторан строго следует принципам халяль: мясо проходит стандартизацию, а алкогольные напитки полностью исключены из меню.
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