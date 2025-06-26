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Минпросвещения рассказало о проекте системы оценок поведения в школах

Для эксперимента по выставлению оценки за поведение выбрали 84 российские школы.

Источник: © РИА Новости

МОСКВА, 26 июн — РИА Новости. В России выбрали 84 школы для проведения эксперимента по выставлению оценки за поведение, сообщило Минпросвещения в Telegram-канале.

«С 1 сентября в школах нескольких регионов страны начнется апробация системы оценивания поведения учеников. Всего для пилота выбраны 84 образовательные организации», — говорится в заявлении.

Эти школы находятся в Новгородской, Ярославской, Тульской областях, Луганской Народной Республике, Чеченской Республике и Республике Мордовия. Право выставлять оценку за поведение могут дать классному руководителю. Затем итоги, включая промежуточные результаты, обсудят с профессиональным сообществом и родителями. Они также оценят целесообразность дальнейшего расширения проекта на другие регионы.

Опыт в пилотных регионах покажет, как эта мера влияет на дисциплину, мотивацию школьников и атмосферу в классах. Это также позволит разобраться с техническими и организационными вопросами, такими как критерии оценки и нагрузка на учителей.