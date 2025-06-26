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Прокуратура обязала Минздрав Башкирии возместить 7-летнему инвалиду 150 тысяч рублей за лекарства

Минздрав Башкирии обязали возместить ребенку-инвалиду 150 тысяч рублей.

Источник: Комсомольская правда

Министерство здравоохранения Башкирии через суд обязали возместить семье ребенка-инвалида почти 150 тысяч рублей, потраченных на жизненно необходимые лекарства. Об этом рассказала пресс-служба прокуратуры республики.

В ходе проверки надзорного ведомства было установлено, что семилетний уфимец, имеющий инвалидность, долгое время не обеспечивался положенными ему по закону медикаментами. В результате матери пришлось самостоятельно приобретать дорогостоящие препараты.

Суд полностью удовлетворил исковые требования прокуратуры, обязав Минздрав компенсировать понесенные семьей расходы. В настоящее время ребенок наконец обеспечен необходимыми лекарствами, а исполнение судебного решения находится на контроле надзорного ведомства.

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