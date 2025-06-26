Изъятую в Ростовской области старинную монету США передали в Минкультуры

Старинную монету США, изъятую у нарушительницы в Ростовской области, передали в управление министерства культуры России по ЮФО и СКФО. Об этом говорится на сайте Южного таможенного управления.
Речь идет о монете номиналом в один доллар США, изготовленной в Сан-Франциско в 1884 году. Редкость изъяли еще в 2020 году в донском аэропорту — россиянка пыталась улететь с раритетом в Ташкент.
Женщина тогда пояснила, что монета принадлежала ее зятю, и о ее наличии в своем багаже она не знала, так как взяла чемодан для поездки у своей дочери. В итоге ценность, не отмеченную в декларации, конфисковали для передачи музейщикам, а в отношении задержанной пассажирки завели административные дела.
Жителям Дона напоминают: при вывозе культурных ценностей требуются заполненная пассажирская таможенная декларация и разрешение Министерства культуры России.
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