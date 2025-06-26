Изъятую в Ростовской области старинную монету США передали в Минкультуры

Женщина тогда пояснила, что монета принадлежала ее зятю, и о ее наличии в своем багаже она не знала, так как взяла чемодан для поездки у своей дочери. В итоге ценность, не отмеченную в декларации, конфисковали для передачи музейщикам, а в отношении задержанной пассажирки завели административные дела.