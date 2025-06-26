Пожилому пермяку вернули более 600 тысяч, похищенных мошенниками

Прокуратура Мотовилихинского района Перми в судебном порядке защитила права пожилого пермяка, пострадавшего от действий телефонных мошенников.
Установлено, что после телефонного разговора мужчина перевел на счета, указанные аферистами, 630 тыс. рублей.
При расследовании уголовного дела, возбужденного по этому факту, было установлено, что держателями карт, на которые пермяк осуществил перевод, являются жители Волгоградской области и Магнитогорска.
Защищая права гражданина, прокурор обратился в суды с исковыми заявлениями о взыскании сумм неосновательного обогащения с владельцев счетов.
Решением Ленинского районного суда г. Магнитогорска и Камышинского городского суда Волгоградской области требования прокурора Мотовилихинского района Перми были удовлетворены.
Пенсионеру возвращены похищенные 630 тысяч рублей.