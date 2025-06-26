В России к 2030 году могут создать мощную плазменную печь для обогащения руды

НОВОСИБИРСК, 26 июня. /ТАСС/. Ученые Института теплофизики СО РАН планируют к 2030 году создать мощную промышленную плазменную печь для обогащения руды с повышенным содержанием титана, который используют для создания самолетов. Планируется, что печь позволит снизить стоимость производства в два-три раза, сообщил ТАСС директор института Дмитрий Маркович.
Титан — это основной материал для создания компонентов самолетов: конструкции фюзеляжа, крыльев, хвостового оперения, а также деталей двигателей. Обогащение руды с содержанием титана позволяет извлечь все ценные компоненты и повысить инвестиционную привлекательность освоения месторождений. Существующая мощность отечественных рудотермических печей рассчитана на сотни киловатт, ученые планируют увеличить мощность такой установки до 5 МВт.
«Сейчас у нас и наших партнеров есть установки мощностью сотни киловатт. Целевая точка — к 2030 году пятимегаватную печь сделать для промышленной переработки. Вот от сотен киловатт к 5 МВт будем двигаться», — сказал собеседник агентства.
В качестве технологического решения ученые предлагают использование электродов на основе графита. Также планируется модифицировать плазменную установку, чтобы менять угол наклона для обогащения руды и снизить расход газа в процессе работы.
Запуск такой печи для промышленности позволит сэкономить электроэнергию на 50%. Кроме этого, ученые рассчитывают увеличить выход продукта с 70 до 95%, а также снизить технологическую стоимость производства в 2−3 раза. «Мы работает с индустриальными партнерами. Крупный партнер — это “Росхим”, который является потребителем такой продукции», — добавил Маркович, выступая на заседании Президиума СО РАН.