В России к 2030 году могут создать мощную плазменную печь для обогащения руды

Запуск такой печи для промышленности позволит сэкономить электроэнергию на 50%. Кроме этого, ученые рассчитывают увеличить выход продукта с 70 до 95%, а также снизить технологическую стоимость производства в 2−3 раза. «Мы работает с индустриальными партнерами. Крупный партнер — это “Росхим”, который является потребителем такой продукции», — добавил Маркович, выступая на заседании Президиума СО РАН.