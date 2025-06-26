Мингорисполком определил требования к размещению рекламы на старых зданиях. Это следует из решения № 2136 «Об установлении требований к средствам наружной рекламы, размещаемым на недвижимых материальных историко-культурных ценностях» Минского городского исполнительного комитета от 5 июня 2025 года.
Согласно документу, на недвижимых материальных историко-культурных ценностях средства наружной рекламы должны размещаться на гладкой, свободной от элементов и деталей архитектурного декора поверхности фасадов. Что касается стилистического, цветового, объемно-пространственное решения, то оно не должно ухудшать условия восприятия зданий. То есть оно не должно перекрывать элементы, детали архитектурного декора, создавать диссонанс, визуально перегружать фасад, выступать активным диссонирующим элементом.
В решении также содержатся требования к цветовому решению наружной рекламы, в том числе и к шрифту текста. Указано, что он гармонировать с общим цветовым решением, а также стилем строения. Кроме того, в цвет фасада должны быть окрашены и элементы крепления вывесок.
В том случае, если торговые объекты или же объекты обслуживания располагаются в подвальных или цокольных этажах, то вывески должны быть размещены над окнами подвального или цокольного этажа. Если указанной возможности нет, то вывески следует размещать на ограждении входной группы изолированного подвального помещения.
В документе отдельным пунктом прописаны запреты на размещение вывесок на фасадах. К примеру, запрещено их хаотичное размещение, на выступающих фигурных элементах фасадов, на балконах, лоджиях. Также запрещен вертикальный порядок расположения букв на фасадах зданий.
Отмечается, что подсветка средств наружной рекламы не должна приводить к искажению линий существующей архитектурной подсветки зданий. Что касается пульсирующего режима подсветки, то он запрещен в период с 23.00 до 07.00.
В решении Мингорисполкома сказано, что оформление витрин торговых объектов или объектов обслуживания, которые расположены в зданиях, должно содержать экспозиции товаров, манекены, муляжи товаров в совокупности либо по отдельности.
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