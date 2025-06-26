Мингорисполком определил требования к размещению рекламы на старых зданиях

В решении также содержатся требования к цветовому решению наружной рекламы, в том числе и к шрифту текста. Указано, что он гармонировать с общим цветовым решением, а также стилем строения. Кроме того, в цвет фасада должны быть окрашены и элементы крепления вывесок.