Создан алгоритм для подбора оптимальных методов изучения травм спинного мозга

Как отмечают Соболев и его коллеги, сейчас научные коллективы по всему миру активно разрабатывают новые подходы по реабилитации и лечению тяжелых травм спинного мозга, ведущих к развитию частичного или полного паралича. Для оценки безопасности и эффективности подобных терапий ученые проводят эксперименты на различных модельных животных, начиная с рыбок и заканчивая приматами, каждый вид которых обладает своими особенностями в процессе восстановления и работы нервной системы.