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ИИ начнет предупреждать о переполненных мусорных баках

Замглавы Минприроды Денис Буцаев заявил, что искусственный интеллект уже используется для контроля за мусорными баками в российских городах. В ближайшее время точность распознавания переполненности превысит 90%.

Алена Соколова
Автор Новости Mail
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Источник: Ariungoo Batzorig/CC0

Искусственный интеллект все активнее внедряется в сферу коммунального хозяйства. Как сообщили в «РИА Новости» заместитель главы Минприроды РФ Денис Буцаев, нейросети уже сегодня помогают определять, насколько заполнены мусорные баки, и в ближайшее время смогут делать это с точностью до 90%.

По его словам, система анализирует изображения контейнеров и определяет объем накопившихся отходов. Буцаев отметил, что наработки, собранные в начале года, уже серьезно улучшены. Сейчас уровень распознавания составляет около 85%, и в ближайшее время, по общим ожиданиям, он вырастет до 90%.

ИИ применяется еще и для оценки состояния полигонов твердых коммунальных отходов. В частности, система следит за скоплениями птиц — это один из признаков нарушений в работе объектов. Буцаев подчеркнул, что все алгоритмы и программное обеспечение, задействованные в проекте, — это отечественные разработки.

Реформа обращения с ТКО стартовала в России в 2019 году. К 2030 году Минприроды планируют полностью перейти на сортировку всех отходов и сократить объемы захоронения мусора на полигонах как минимум вдвое. Внедрение цифровых решений, включая системы на базе искусственного интеллекта, — важная часть этой стратегии.