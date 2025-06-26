ИИ начнет предупреждать о переполненных мусорных баках

По его словам, система анализирует изображения контейнеров и определяет объем накопившихся отходов. Буцаев отметил, что наработки, собранные в начале года, уже серьезно улучшены. Сейчас уровень распознавания составляет около 85%, и в ближайшее время, по общим ожиданиям, он вырастет до 90%.