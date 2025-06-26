Жители Иркутской области отдали мошенникам миллиард рублей с начала 2025 года

С начала 2025 года почти четыре тысячи жителей Иркутской области стали жертвами интернет-мошенников, переведя преступникам около миллиарда рублей. Среди пострадавших — 792 пенсионера и 66 несовершеннолетних. Как сообщили КП-Иркутск в пресс-службе регионального правительства, эти цифры озвучили на совещании по безопасности, которое провел губернатор Игорь Кобзев.
По данным полиции, больше всего преступлений зафиксировано в Иркутске, Иркутском районе, Ангарске, Братске и Братском районе. Из 1055 раскрытых ИТ-преступлений 70% составляют мошенничества. Только от телефонных и онлайн-афер пострадали более 800 человек, потерявших около 650 миллионов рублей.
Аферисты чаще всего предлагают «выгодные инвестиции» в криптовалюту или акции, представляются сотрудниками банков или правоохранительных органов, создают фейковые аккаунты руководителей компаний. Под предлогом «защиты денег» они убеждают переводить накопления на «безопасные счета».
— Кибермошенничество — один из самых быстрорастущих видов преступлений, и его жертвами становятся самые незащищенные категории: пенсионеры, люди с ограниченными возможностями, малообеспеченные семьи. Наш регион не остался в стороне от этой тревожной тенденции, а потому профилактика таких преступлений — одна из ключевых задач в сфере общественной безопасности, — прокомментировал Игорь Кобзев.
Глава региона рекомендует расширить информационную работу с населением, чтобы предупредить новые случаи обмана.
Ранее КП-Иркутск сообщала, что «наливайки» проверили на соблюдение новых требований в Приангарье.