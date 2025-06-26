Жители Иркутской области отдали мошенникам миллиард рублей с начала 2025 года

— Кибермошенничество — один из самых быстрорастущих видов преступлений, и его жертвами становятся самые незащищенные категории: пенсионеры, люди с ограниченными возможностями, малообеспеченные семьи. Наш регион не остался в стороне от этой тревожной тенденции, а потому профилактика таких преступлений — одна из ключевых задач в сфере общественной безопасности, — прокомментировал Игорь Кобзев.