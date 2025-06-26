Эксперт РОЦИТ Парфун назвал дипфейки новым трендом при поиске работы

Фальсификация резюме уже давно перестала быть вершиной соискательского обмана. Сегодня речь идет не просто о приукрашивании опыта, а о создании полностью вымышленных личностей. С помощью искусственного интеллекта формируются резюме с идеально подобранными под вакансию навыками, дипфейки позволяют проводить видеособеседования с «живыми» аватарами, а синтезированные голоса озвучивают ответы в реальном времени. В результате человек, которого HR видит на экране, может вовсе не быть тем, кто в итоге выйдет на работу.