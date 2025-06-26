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Минчанин хотел трудоустроиться в Норвегии, но стал жертвой аферистов

26 июня, Минск /Корр. БЕЛТА/. Минчанин хотел трудоустроиться в Норвегии, но стал жертвой аферистов и потерял Br2,4 тыс. Об этом БЕЛТА сообщили в ГУВД Мингорисполкома.

Источник: БелТА

В Центральное РУВД столицы обратился местный житель, который стал жертвой мошенничества при поиске работы за рубежом. Заявитель рассказал, что решил устроиться за границей разнорабочим и нашел в социальной сети соответствующее предложение в Норвегии.

Мужчина подписал электронный договор о трудоустройстве. При этом он не узнавал контактный телефон или адрес фирмы. Затем минчанин внес оплату для подготовки полного пакета документов. В несколько этапов он перевел Br2,4 тыс. После перевода денег «менеджер» перестал выходить на связь.

Правоохранители провели проверку, по результатам которой возбуждено уголовное дело.