Минчанин хотел трудоустроиться в Норвегии, но стал жертвой аферистов

В Центральное РУВД столицы обратился местный житель, который стал жертвой мошенничества при поиске работы за рубежом. Заявитель рассказал, что решил устроиться за границей разнорабочим и нашел в социальной сети соответствующее предложение в Норвегии.
Мужчина подписал электронный договор о трудоустройстве. При этом он не узнавал контактный телефон или адрес фирмы. Затем минчанин внес оплату для подготовки полного пакета документов. В несколько этапов он перевел Br2,4 тыс. После перевода денег «менеджер» перестал выходить на связь.
Правоохранители провели проверку, по результатам которой возбуждено уголовное дело.