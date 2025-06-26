Минчанин хотел трудоустроиться в Норвегии, но стал жертвой аферистов

Мужчина подписал электронный договор о трудоустройстве. При этом он не узнавал контактный телефон или адрес фирмы. Затем минчанин внес оплату для подготовки полного пакета документов. В несколько этапов он перевел Br2,4 тыс. После перевода денег «менеджер» перестал выходить на связь.