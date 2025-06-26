LEGO выпустит конструктор по «Секретным материалам»

В начале года платформа LEGO Ideas предложила фанатам 90-х отправиться в путешествие по эпохе культовых фильмов, сериалов, музыки и настольных игр. В рамках конкурса нужно было создать постройки в честь самых ярких моментов десятилетия. Работы победителей пообещали взять в качестве идей для будущих наборов бренда.
Лучшей работой конкурса с крупной детализацией (1000−5000 деталей) стала модель «Секретные материалы: Истина где-то рядом» от участника под ником WetWired.
Воссоздав сцену с НЛО в лесу и культовый подвал агента Малдера с постером «I Want To Believe», автор вложил в модель около 2020 деталей. В комплект также вошли минифигурки Фокса Малдера, Даны Скалли, пришельца, Джерси-дьявола, помощника директора Уолтера Скиннера, лидера Синдиката и Юджина Тумса.
В категории более компактных моделей (200−1000 деталей) победил участник Pidelium с работой по «Уоллесу и Громиту». Модель изображает любимых героев 90-х на их легендарном мотоцикле с коляской. С помощью деталей LEGO автор воссоздал узнаваемые черты персонажей и придал им характерные выражения лиц.
Теперь обе модели отправятся в разработку, чтобы в будущем стать полноценными наборами LEGO Ideas. Команда дизайнеров LEGO уже начала работу с победителями, чтобы воплотить их идеи в жизнь. Дата старта продаж будет объявлена позже.