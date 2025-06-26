Омичей лишают машин за долги прямо на дороге

Водитель Chevrolet 2007 г.в. заявил, что автомобиль приобрел недавно у перекупщика, и владельца не знает, как и о том, что на машинуналожен запрет из-за долга в 394 тысячи рублей. Однако, подтверждающих документов предоставить не смог и судебный пристав-исполнитель арестовал машину, отправив на спецстоянку для последующей реализации в счет погашения долга.