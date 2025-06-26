Омичей лишают машин за долги прямо на дороге

Сотрудники ГИБДД и судебные приставы региона провели в Омске совместный рейд по выявлению должников среди автовладельцев. Дежурный пост на этот раз установили на улице Масленникова. Машины должников с помощью специального оборудования выявляли в движущемся потоке транспорта.
Проверку прошли несколько десятков омских автовладельцев. Кто готов был погасить долги, могли это сделать на месте. Однако, пять автовладельцев лишились своих машин.
В их числе 46-летняя омичка. За долг в 355 тысяч рублей приставы арестовали её Hyundai Creta 2019 г.в. Пока автомобиль оставлен владелице на хранение, но в случае неуплаты долга, будет передан для принудительной реализации.
Водитель Chevrolet 2007 г.в. заявил, что автомобиль приобрел недавно у перекупщика, и владельца не знает, как и о том, что на машинуналожен запрет из-за долга в 394 тысячи рублей. Однако, подтверждающих документов предоставить не смог и судебный пристав-исполнитель арестовал машину, отправив на спецстоянку для последующей реализации в счет погашения долга.