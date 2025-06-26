Мединский оценил значение литературной премии «Слово»

«Это самая большая премия в России по призовому фонду, аналогов ей нет… Мы хотим, чтобы звучал вес не только лауреата премии, но и вес номинанта. Чтобы люди писали об этом на обложке своих книг — номинант на “Оскар”, только номинант премии “Слово”. Это будет повышать интерес читателей к этому автору, будет своеобразным показателем качества и автора, и произведения», — сказал он на пресс-конференции.