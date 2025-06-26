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Мединский оценил значение литературной премии «Слово»

Мединский сравнил масштаб литературной премии «Слово» с «Оскаром».

Источник: © РИА Новости

МОСКВА, 26 июн — РИА Новости. Помощник президента РФ, первый секретарь Союза писателей России Владимир Мединский сравнил литературную премию «Слово» по своему масштабу с премией «Оскар».

«Это самая большая премия в России по призовому фонду, аналогов ей нет… Мы хотим, чтобы звучал вес не только лауреата премии, но и вес номинанта. Чтобы люди писали об этом на обложке своих книг — номинант на “Оскар”, только номинант премии “Слово”. Это будет повышать интерес читателей к этому автору, будет своеобразным показателем качества и автора, и произведения», — сказал он на пресс-конференции.

По словам Мединского, литературная премия «Слово» является самой большой и по количеству заявок. Так, в первом сезоне поступило более трёх тысяч участников.

Национальная литературная премия «Слово» проводится при поддержке Президентского фонда культурных инициатив. Учредителями премии выступают Российский книжный союз и Союз писателей России.

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