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В Молдове будет отмечаться День отца

День отца будет отмечаться в Молдове в последнее воскресенье июня.

Источник: Sputnik.md

КИШИНЕВ, 26 июн — Sputnik. На заседании парламента Республики Молдова в четверг был вынесен на рассмотрение законопроект об учреждении Дня отца.

Инициатива, предложенная депутатом правящей партии PAS Дойной Герман, призвана подчеркнуть важную роль отцов в воспитании детей и укреплении семьи.

Согласно принятому законопроекту, праздник будет отмечаться в последнее воскресенье июня, инициативу поддержали 70 присутствовавших в зале депутатов.

«Мой отец был для меня опорой и примером. Уверена, что официальное признание Дня отца поможет ещё больше ценить вклад мужчин в семью и общество», — отметила Дойна Герман.

Исследования показывают, что активное участие отцов в жизни детей положительно влияет на их развитие. В Молдове уже наблюдается рост вовлечённости мужчин в семейные обязанности — в 2024 году этот показатель достиг 55%.

Ко Дню отца планируется организовать образовательные, познавательные и культурно-художественные мероприятия на национальном и местном уровнях. Также центральные и местные органы публичного управления будут поощрять участие государственных учреждений, неправительственных организаций и гражданского общества в организации и проведении данных мероприятий.