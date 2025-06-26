В Молдове будет отмечаться День отца

КИШИНЕВ, 26 июн — Sputnik. На заседании парламента Республики Молдова в четверг был вынесен на рассмотрение законопроект об учреждении Дня отца.
Инициатива, предложенная депутатом правящей партии PAS Дойной Герман, призвана подчеркнуть важную роль отцов в воспитании детей и укреплении семьи.
Согласно принятому законопроекту, праздник будет отмечаться в последнее воскресенье июня, инициативу поддержали 70 присутствовавших в зале депутатов.
«Мой отец был для меня опорой и примером. Уверена, что официальное признание Дня отца поможет ещё больше ценить вклад мужчин в семью и общество», — отметила Дойна Герман.
Исследования показывают, что активное участие отцов в жизни детей положительно влияет на их развитие. В Молдове уже наблюдается рост вовлечённости мужчин в семейные обязанности — в 2024 году этот показатель достиг 55%.
Ко Дню отца планируется организовать образовательные, познавательные и культурно-художественные мероприятия на национальном и местном уровнях. Также центральные и местные органы публичного управления будут поощрять участие государственных учреждений, неправительственных организаций и гражданского общества в организации и проведении данных мероприятий.