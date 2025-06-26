Mash: Ларису Гузееву обвинили в мошенничестве с виллами на Бали

«Разные индонезийские компании были в договорах с моими клиентами, а Домогацкий никак в них не фигурировал. Люди, которые просили документы на землю, получали документы на иностранном языке, они были оформлены на посторонних людей. В переписках он заявлял, что просрочка связана с тем, что у него мало людей на стройке, всего четыре человека. Люди ждали, верили. Дальше строительства двух презентационных вилл в разных проектах стройка не пошла», — отметил Зорин.