Принцессе Нидерландов Алексии исполнилось 20 лет

Начальное образование принцесса Алексия получила в государственной школе Bloemcampschool (кстати, в Нидерландах дети отправляются учиться, как только им исполнится четыре года). Вслед за тем она поступила в Христианскую гимназию Соргвлит в Гааге, а в 2021 году стала студенткой в Колледже объединенного мира в Уэльсе, который окончил и ее отец. В 2023 году она получила там диплом бакалавра и взяла перерыв в учебе на год.