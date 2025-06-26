На улице Габдуллы Амантая в Уфе на 19 дней ограничат движение

С 28 июня по 16 июля на участке улицы Габдуллы Амантая в южной части Уфы будет частично перекрыто движение транспорта. Ограничение, как сообщает пресс-служба городской администрации, затронет одну полосу по нечетной стороне в районе дома № 10, где запланирован капитальный ремонт водопроводных сетей.
Предприятие, которое будет выполнять работы, обратилось к горожанам с просьбой заранее планировать альтернативные маршруты и отнестись с пониманием к грядущим ограничениям.
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