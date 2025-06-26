В Самаре вырос объем переработки старых шин до 12 тонн в сутки

С начала года в Самаре увеличили переработку старых шин с 9 до 12 тонн в сутки. Основной пункт приема в Зубчаниновке принимает до 1250 покрышек за смену от жителей, организаций и коммунальных служб.
Как сообщают в администрации города, с начала года централизованно вывезено и переработано более 180 тонн шин. Планируется открыть новые пункты сбора по всему городу.
Принимаются покрышки легковых и грузовых автомобилей (до 22,5 дюймов), включая камеры и шипованные шины. В результате переработки получают резиновую крошку, пиролизное масло и технический углерод — сырье для промышленности.
Покрышки относятся к отходам 4 класса опасности и запрещены к вывозу на ТКО-полигоны. За нарушения — штрафы до 250 тысяч рублей.
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