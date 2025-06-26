Эксперт оценил добытый под Калининградом янтарь с древним тараканом

МОСКВА, 26 июн — РИА Новости. Янтарь возрастом 35−40 миллионов лет с сохранившимся древним тараканом внутри, добытый в Калининградской области, является бесценным образцом, особенно для российской и мировой науки, такое мнение высказал РИА Новости независимый промышленный эксперт Леонид Хазанов.
Янтарь возрастом 35−40 миллионов лет с сохранившимся древним тараканом внутри добыли на Калининградском янтарном комбинате «Ростеха», сообщила ранее в четверг пресс-служба предприятия. Отмечалось, что этот камень станет одним из главных лотов единственного в мире аукциона уникального янтаря, который состоится 2 августа в рамках VIII Международного янтарного форума.
«Такой образец попросту уникален и в прямом смысле слова бесценен. Он, по сути, дороже любого алмаза, поскольку содержит в себе редкое насекомое, жившее в палеогене», — оценил находку эксперт.
Он отметил, что насекомых в кусках янтаря обнаруживали не раз, однако подобные образцы редки и их коллекции в крупнейших геологических музеях мира сравнительно скромны.
«Значимость этой находки для российской и мировой науки сложно переоценить — благодаря ей мы лучше поймем, как развивалась жизнь на Земле», — добавил Хазанов.
АО «Калининградский янтарный комбинат» — единственное в России и крупнейшее в мире промышленное предприятие полного цикла от добычи янтаря-сырца до изготовления из него ювелирной и сувенирной продукции, комбинат разрабатывает Приморский карьер, где сосредоточено около 90% мировых запасов янтаря.