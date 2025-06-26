Эксперт оценил добытый под Калининградом янтарь с древним тараканом

Янтарь возрастом 35−40 миллионов лет с сохранившимся древним тараканом внутри добыли на Калининградском янтарном комбинате «Ростеха», сообщила ранее в четверг пресс-служба предприятия. Отмечалось, что этот камень станет одним из главных лотов единственного в мире аукциона уникального янтаря, который состоится 2 августа в рамках VIII Международного янтарного форума.