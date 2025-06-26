Заслуженная артистка России Зара даст бесплатный концерт в Беларуси 3 июля. Об этом проинформировали в соцсетях Гомельского областного объединения профсоюзов.
В сообщении сказано, что в День Независимости 3 июля в Гомеле на площади Ленина состоится праздничный концерт. Его хедлайнером станет Зара. В пресс-службе отметили, что артистка споет как любимые хиты, так и новые композиции.
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