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Зара даст бесплатный концерт в Беларуси 3 июля

В Беларуси в День Независимости бесплатный концерт даст российская певица Зара.

Источник: Комсомольская правда

Заслуженная артистка России Зара даст бесплатный концерт в Беларуси 3 июля. Об этом проинформировали в соцсетях Гомельского областного объединения профсоюзов.

В сообщении сказано, что в День Независимости 3 июля в Гомеле на площади Ленина состоится праздничный концерт. Его хедлайнером станет Зара. В пресс-службе отметили, что артистка споет как любимые хиты, так и новые композиции.

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