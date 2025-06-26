Монорельс в Москве завершит работу 28 июня

«Москвичи сделали свой выбор: на месте монорельса появится первый в России круглогодичный парк на высоте. Реконструкция московского монорельса в современный зеленый парк начнется уже с 28 июня», — говорится в сообщении.
Отмечается, что за идею на портале «Активный гражданин» проголосовало более 71% участников опроса. Новое городское пространство свяжет пять районов, где проживают 300 тыс. человек.
«Часть эстакады — от станции “Выставочный центр” до депо монорельса, включая станцию “Улица Сергея Эйзенштейна” — демонтируем, чтобы вид на Главный вход ВДНХ стал еще привлекательнее. Открыть парк планируем в 2027 году», — добавили в департаменте.
Монорельс построили больше 20 лет назад. «За это время он так и не стал полноценно выполнять транспортную функцию. Также плановое обследование выявило необходимость в капитальном ремонте», — заключается в публикации.