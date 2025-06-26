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Десятиклассник из Перми отправится к Северному полюсу на ледоколе

В Москве, в музее «АТОМ» на ВДНХ, прошел финал международного научно-просветительского проекта «Ледокол знаний-2025». Стали известны имена 27 российских школьников, которых ждет путешествие к Северному полюсу. В их числе десятиклассник пермской школы № 9 Алексей Сауткин. Как один из победителей проекта он отправится в арктическую экспедицию на ледоколе «50 лет Победы».

Источник: Российская газета

Борьба за право попасть на его борт была нелегкой. В этом году участие в проекте приняли более 63 тысяч школьников со всей страны. В результате многоступенчатого отбора в финал вышли 48 подростков 14−16 лет из 35 населенных пунктов, среди которых не только Москва и Санкт-Петербург, но и Вологда, Пермь, Дербент и даже дальневосточный поселок Нижний Бестях.

Финалисты поучаствовали в интеллектуальной викторине и командной защите кейсов по трем темам: редкоземельные металлы, квантовые технологии и бионика.

Одновременно с российским отбором состоялся международный конкурс на участие в арктической экспедиции «Росатома» «Ледокол знаний». В нем приняли участие около четырех тысяч школьников из 20 дружественных стран. Рекордное количество заявок поступило из Кыргызстана (471), Индии (492) и Бангладеш (841).

Справка РГ.

За пять сезонов проекта «Ледокол знаний» участниками арктических экспедиций стали более 350 одаренных школьников. В 2024 году арктическая экспедиция «Росатома» приобрела статус международной — в ней приняли участие представители 15 стран.

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