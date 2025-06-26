Карагандинские фермеры страдают от нашествия сайгаков

— Нам говорят, чтобы мы самостоятельно оградили свою территорию. Но мы ходили в территориальную инспекцию лесного хозяйства и животного мира, чтобы уточнить, как и где мы можем установить заборы. Как оказалось, если на пути миграции сайги мы установим ограждение, и на нем погибнут животные, то за это несут ответственность те, кто ставили заборы, то есть нам придется платить штраф. Это во-первых. А во-вторых, такую площадь загородить нереально для мелких крестьянских хозяйств. Вот неподалеку от нас крупное КХ оградило свою территорию на 30 км за несколько десятков миллионов. Но ведь и это не особо помогает, сайгаки ломают эти ограждения. И к тому же такие мелкие хозяйства, как мы, не в состоянии выделить огромные суммы для установок заборов. Есть закон, который защищает диких животных, есть Конституция, которая защищает права человека, но нет закона, защищающего фермеров. Как это понять?, — возмущается глава крестьянского хозяйства Арстангали Акупов.