В Госдуме предложили ввести обязательную идентификацию домашних животных

В документе уточняется, что в настоящее время обязательная регистрация домашних животных с идентификацией (например, с помощью микрочипирования) действует только в 19 регионах. Такая практика ещё не получила широкого распространения по всей территории России, особенно в Северо-Кавказском и Южном федеральных округах, что приводит к возникновению бездомных животных.