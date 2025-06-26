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В Подмосковье детям запретили находиться на водоемах без взрослых

В Подмосковье запретили несовершеннолетним находиться на водоемах без взрослых.

Источник: © РИА Новости

МОСКВА, 26 июн — РИА Новости. Детям до 18 лет в Подмосковье запрещается находиться на водоемах без сопровождения взрослых, такое решение было принято в ходе 115-го заседания Мособлдумы.

«В ходе 115-го заседания Мособлдумой принят закон, согласно которому запрещается пребывание на водных объектах детей до 18 лет без сопровождения взрослых. Документ внесён прокуратурой Московской области. Закон направлен на предупреждение детской смертности и несчастных случаев на воде с участием несовершеннолетних», — говорится в Telegram-канале Мособлдумы.

Согласно сообщению, за несоблюдение новых правил в адрес родителей и законных представителей детей будет вынесено предупреждение или наложен штраф в размере от 100 до 500 рублей.

Закон вступит в силу на следующий день после его официального опубликования.