Михаил Смирнов: для долгостроя самарской «Клиники сердца» ищут нового инвестора

В 2024 году 38,5% смертей в Самарской области пришлось на болезни системы кровообращения. На заседании Губернской Думы этот вопрос снова стал в центре внимания.
Ежегодно в регионе проводят более тысячи операций на сердце, но этого недостаточно. Спрос растёт, а мощности ограничены.
Здание кардиологического диспансера им. Полякова устарело — нет мест для МРТ, не хватает операционных и коек.
Из-за этого более 1000 жителей ежегодно уезжают за помощью в другие регионы. Об этом рассказал председатель правительства Самарской области Михаил Смирнов.
Одним из путей решения может стать проект «Клиника сердца» — объект, который долгие годы остаётся недостроенным. С 2024 года правительство региона активно работает над его «оживлением».
Реализация проекта осложняется тем, что регион не может напрямую выкупить здание. Кроме покупки потребуется ремонт, закупка оборудования и организация работы под нужды здравоохранения. Это инвестиции в миллиардах рублей.
Перспективным решением видится формат ГЧП с крупными медицинскими игроками. Сейчас ведутся переговоры. Как только будут результаты — расскажем, отметил Смирнов.
Новости Самары и региона в оперативном режиме! Подписывайтесь на наш телеграм-канал! А также читайте наши материалы на Дзене.