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В Самарской области с начала 2025 года 233 детям-сиротам вручили новые квартиры

С начала 2025 года в Самарской области обеспечили жильём 233 ребенка, оставшихся без попечения родителей.

С начала 2025 года в Самарской области обеспечили жильём 233 ребенка, оставшихся без попечения родителей.

227 из них получили квартире в качестве договора найма от жилищного фонда, ещё шестеро купили жильё благодаря соцвыплатам.

По словам главы региона Вячеслава Федорищева, расходы бюджета на жильё для детей-сирот выросло в 3,5 раза, за 2025 год приобретут жильё для 1,4 тысячи детей-сирот.

На данный момент региональный Минстрой закупил по договорам долевого участия 163 квартиры с передачей ключей от них в четвёртом квартале текущего года.

Муниципальные образования Самарской области практикуют строительство жилья с нуля для нужд детей сирот.

В одном из наших прошлых материалов мы сообщили о том, на какую сумму обеспечат квартирами самарских детей-сирот в 2025 году.

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