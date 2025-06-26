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Жителей Ростова призвали жаловаться на неработающие в автобусах валидаторы

Валидаторы в автобусах Ростова должны работать всегда, о нарушениях следует сообщать.

Источник: Комсомольская правда

Работа валидаторов в автобусах Ростова-на-Дону не зависит от наличия или отсутствия мобильного Интернета, оплата должна проходить в любом случае. Ситуацию после жалоб пассажиров прокомментировал замглавы администрации по транспорту и дорожному хозяйству Владимир Иванов.

— Транспортным картам не нужен Интернет. Банковским картам в момент оплаты — тоже. Терминалы работают в режиме офлайн. Соответственно, все льготы при оплате действуют, — подчеркнул Владимир Иванов.

Чиновник призвал горожан и гостей донской столицы жаловаться на неработающие валидаторы по телефону городского центра управления перевозками.

— Нарушители получат штрафы, — пообещал Владимир Иванов.

Напомним, ранее в Ростове также начали формировать специальные группы для проверки кондиционеров в автобусах.

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