Жителей Ростова призвали жаловаться на неработающие в автобусах валидаторы

Работа валидаторов в автобусах Ростова-на-Дону не зависит от наличия или отсутствия мобильного Интернета, оплата должна проходить в любом случае. Ситуацию после жалоб пассажиров прокомментировал замглавы администрации по транспорту и дорожному хозяйству Владимир Иванов.