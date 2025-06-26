В мэрии Москвы назвали даты создания парка на высоте столичного монорельса

МОСКВА, 26 июн — РИА Новости. Создание парка на высоте на месте Московского монорельса начнется в конце июня, сообщается на сайте мэра и правительства Москвы.
«На месте монорельса появится первый в России круглогодичный парк на высоте. Эту идею в проекте “Активный гражданин” поддержали более 71 процента участников голосования. Монорельс завершит работу 28 июня. Часть эстакады — от станции “Выставочный центр” до депо монорельса, включая станцию “Улица Сергея Эйзенштейна”, — демонтируют, чтобы вид на главный вход ВДНХ стал еще привлекательнее. Открыть парк планируется в 2027 году», — говорится в сообщении.
Отмечается, что альтернативой монорельсу служат удобные и быстрые маршруты через новые станции метро и МЦК, а также трамвайные, автобусные и электробусные маршруты — они частично дублируют его трассу.
«После закрытия всем сотрудникам монорельсовой системы предложат новые рабочие места в других подразделениях городской транспортной системы», — подчеркивается в сообщении.