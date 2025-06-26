В мэрии Москвы назвали даты создания парка на высоте столичного монорельса

«На месте монорельса появится первый в России круглогодичный парк на высоте. Эту идею в проекте “Активный гражданин” поддержали более 71 процента участников голосования. Монорельс завершит работу 28 июня. Часть эстакады — от станции “Выставочный центр” до депо монорельса, включая станцию “Улица Сергея Эйзенштейна”, — демонтируют, чтобы вид на главный вход ВДНХ стал еще привлекательнее. Открыть парк планируется в 2027 году», — говорится в сообщении.