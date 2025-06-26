Омичам рассказали о стилистике Дня города — утвержден единый стиль

В Омске утвердили праздничный бренд-бук для празднования дня города. Власти, судя по всему, решили продолжить стилистику Омска как города Солнца. Все элементы декора от баннеров до флагов — созданы в едином визуальном стиле.
Логотип представляет собой шрифтовую композицию, где ключевая буква «О» стилизована под солнце с 32 лучами — по числу районов региона. Это символизирует единство территории и её динамичное развитие. Остальные графические элементы также выдержаны в единой стилистике, подчеркивая современный и узнаваемый образ города.
Для различных мероприятий — будь то культурные, спортивные, деловые или туристические события — разработаны специальные вариации основного символа. Кроме того, дизайнеры создали декоративные узоры (паттерны) и систему инфографики, которые дополнят праздничное оформление и сделают его более разнообразным и функциональным.
Размещение праздничной атрибутики начнется уже в середине июля. Власти гарантируют, что все работы по праздничному преображению города будут завершены в установленные сроки и в полном соответствии с условиями муниципального контракта.