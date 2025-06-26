Омичам рассказали о стилистике Дня города — утвержден единый стиль

Для различных мероприятий — будь то культурные, спортивные, деловые или туристические события — разработаны специальные вариации основного символа. Кроме того, дизайнеры создали декоративные узоры (паттерны) и систему инфографики, которые дополнят праздничное оформление и сделают его более разнообразным и функциональным.