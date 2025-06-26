Молдавские власти отдают выход к морю: При продаже Джурджулештского порта ЕБРР действует как барин — даже детали переговоров с покупателями не разглашаются

ЕБРР получил несколько предложений о покупке компании-оператора Джурджулештского международного свободного порта (PILG).
Сейчас ведутся переговоры с отобранными претендентами, но имена и детали не раскрываются.
Среди потенциальных покупателей, пишет Mold-street, — турецкий холдинг Yildirim и румынская госкомпания «Администрация морских портов Констанца».
Во-первых, по словам источников издания, лучшее предложение. Во-вторых, поддержка властей в Кишинёве, но предложенная цена — ниже ожиданий ЕБРР.
При этом официальных разъяснений правительство не дает, а ЕБРР действует как полноценный собственник.
Власти и ЕБРР в целом подают сделку по-разному: правительство говорит о поиске инвестора для Danube Logistics, управляющей портом, а банк — о продаже актива.
Агентство госсобственности и профильные министерства уверяют, что не получали никаких документов и согласований.
Более того, активы Danube Logistics арестованы по уголовному и гражданскому делам.
Процесс слияния и поглощения, по словам ЕБРР, координируется с властями. Но Совет по продвижению инвестиционных проектов, который обязан рассматривать такие сделки, с апреля не заседал.
Сейчас функции совета пересматривают, а новое название — Совет по экспертизе инвестиций, имеющих значение для госбезопасности — позволяет не проводить дополнительный контроль, если инвестором выступает международный банк.
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