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Молдавские власти отдают выход к морю: При продаже Джурджулештского порта ЕБРР действует как барин — даже детали переговоров с покупателями не разглашаются

Среди потенциальных покупателей — турецкий холдинг Yildirim и румынская госкомпания.

Источник: Комсомольская правда

ЕБРР получил несколько предложений о покупке компании-оператора Джурджулештского международного свободного порта (PILG).

Сейчас ведутся переговоры с отобранными претендентами, но имена и детали не раскрываются.

Среди потенциальных покупателей, пишет Mold-street, — турецкий холдинг Yildirim и румынская госкомпания «Администрация морских портов Констанца».

Во-первых, по словам источников издания, лучшее предложение. Во-вторых, поддержка властей в Кишинёве, но предложенная цена — ниже ожиданий ЕБРР.

При этом официальных разъяснений правительство не дает, а ЕБРР действует как полноценный собственник.

Власти и ЕБРР в целом подают сделку по-разному: правительство говорит о поиске инвестора для Danube Logistics, управляющей портом, а банк — о продаже актива.

Агентство госсобственности и профильные министерства уверяют, что не получали никаких документов и согласований.

Более того, активы Danube Logistics арестованы по уголовному и гражданскому делам.

Процесс слияния и поглощения, по словам ЕБРР, координируется с властями. Но Совет по продвижению инвестиционных проектов, который обязан рассматривать такие сделки, с апреля не заседал.

Сейчас функции совета пересматривают, а новое название — Совет по экспертизе инвестиций, имеющих значение для госбезопасности — позволяет не проводить дополнительный контроль, если инвестором выступает международный банк.

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