Председатель СКР потребовал доклад о ненадлежащем состоянии дорог в Белебее

Как следует из поступившего в СК обращения, более 14 лет назад земельные участки в микрорайоне были предоставлены многодетным семьям и другим гражданам, нуждающимся в улучшении жилищных условий, однако дороги на нескольких улицах до сих пор не асфальтированы. На поверхности образовались многочисленные ямы, а в период осадков грунтовые полотна размываются, что затрудняет проезд транспорта, включая машины экстренных служб.