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Председатель СКР потребовал доклад о ненадлежащем состоянии дорог в Белебее

Бастрыкин поручил доложить о проблеме ям на дорогах в Башкирии.

Источник: Комсомольская правда

Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил доложить о результатах проверки из-за ненадлежащего состояния транспортной инфраструктуры в микрорайоне Чайковка башкирского города Белебей. Об этом сообщил информационный центр ведомства.

Как следует из поступившего в СК обращения, более 14 лет назад земельные участки в микрорайоне были предоставлены многодетным семьям и другим гражданам, нуждающимся в улучшении жилищных условий, однако дороги на нескольких улицах до сих пор не асфальтированы. На поверхности образовались многочисленные ямы, а в период осадков грунтовые полотна размываются, что затрудняет проезд транспорта, включая машины экстренных служб.

Несмотря на неоднократные обращения жителей в различные инстанции, ситуация остается без изменений.

Следком Башкирии начал процессуальную проверку. Главе ведомства поручено доложить о ее ходе и результатах Бастрыкину.

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