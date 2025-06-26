Умер незадолго до рождения малышей: Королевская двойня родилась у погибшего бойца СВО в Ростове

В Ростове-на-Дону в семье бойца СВО родилась королевская двойня, однако малыши не смогут увидеть своего папу, так как он погиб за несколько месяцев до их появления на свет. Об этом рассказали в областном управлении ЗАГС.
— Папа новорожденных Максим Анатольевич погиб во время выполнения боевой задачи. Его высокие моральные качества, гражданская позиция и готовность пожертвовать собой ради защиты страны всегда будут примером для всех нас, — подчеркнули сотрудники ЗАГСа.
Маленькие Михаил и Ксения оказались 17-й по счету двойней, зарегистрированной в Ворошиловском районе Ростова-на-Дону. Первые документы юных ростовчан получили их мама и старший брат Денис, который неожиданно и рано стал опорой семьи.
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