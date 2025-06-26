Получено умное покрытие, замедляющее растворение имплантов

МОСКВА, 26 июня. /ТАСС/. Специалисты Тольяттинского государственного университета получили «умное» покрытие, которое можно использовать в авиации, автомобилестроении и медицине, в частности, чтобы замедлить скорость растворения имплантов. Об этом сообщает пресс-служба вуза.
«В результате ПЭО (технология плазменно-электролитического оксидирования — прим. ТАСС) удалось получить биосовместимое покрытие на поверхности биорастворимого медицинского магния и замедлить скорость растворения имплантатов в три раза, что может быть необходимо в случае использования тонких конструкций для остеосинтеза», — говорится в сообщении.
Помимо медицины, магниевые сплавы могут быть применены в ракетно-космической, аэрокосмической, автомобилестроительной отраслях. «Особенно перспективным может стать их использование в производстве беспилотных авиационных систем, а также в производстве малой моторной техники народно-хозяйственного потребления», — говорится в сообщении.
Исследования проводятся в рамках ПИШ при поддержке Российского научного фонда (РНФ). Ученые совершенствуют технологию ПЭО для получения принципиально новых многофункциональных «умных» покрытий.
Отмечается, что при ПЭО оксидный слой растет и внутрь, и наружу, создавая пористую керамическую матрицу, в которую можно внедрять различные вещества (наночастицы и органические соединения) во время и после ПЭО. Кроме того, их можно добавлять в электролит, в котором ведется ПЭО (гибридная технология). Также после создания керамического слоя как матрицы дополнительно обработать его, чтобы улучшить достигнутые или придать новые нужные свойства (комбинированная технология).
По словам руководителя проекта Михаила Криштала, применяя гибридные и комбинированные технологии на основе ПЭО, можно создать на поверхности изделия «покрытие», которое будет обладать нужными свойствами, в том числе прочностью, износостойкостью и биосовместимостью. «И, что самое важное, мы можем управлять этими свойствами, изменяя их в разных местах изделия. В свою очередь, в процессе эксплуатации сформированные слои будут раскрывать заложенные в них свойства именно там, где это необходимо, и именно тогда, когда это необходимо. Такие “покрытия” можно отнести к многофункциональным и адаптивным, то есть к категории “умных” (smart-coating)», — пояснил он.