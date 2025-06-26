Получено умное покрытие, замедляющее растворение имплантов

По словам руководителя проекта Михаила Криштала, применяя гибридные и комбинированные технологии на основе ПЭО, можно создать на поверхности изделия «покрытие», которое будет обладать нужными свойствами, в том числе прочностью, износостойкостью и биосовместимостью. «И, что самое важное, мы можем управлять этими свойствами, изменяя их в разных местах изделия. В свою очередь, в процессе эксплуатации сформированные слои будут раскрывать заложенные в них свойства именно там, где это необходимо, и именно тогда, когда это необходимо. Такие “покрытия” можно отнести к многофункциональным и адаптивным, то есть к категории “умных” (smart-coating)», — пояснил он.