Полиция будет охранять врачей в казахстанских больницах

Министерство здравоохранения совместно с МВД разрабатывает новую концепцию защиты медработников. В рамках этой инициативы в крупных больницах планируют установить кнопки экстренного вызова полиции. Также рассматривается идея дежурства сотрудников полиции в приемных покоях городских и областных больниц.
Для бригад скорой помощи уже внедрены нагрудные видеорегистраторы, которые фиксируют все происходящее во время выездов.
Власти также готовят изменения в Уголовный кодекс. Планируется ввести отдельную статью за нападения на медиков при исполнении ими служебных обязанностей. Соответствующий законопроект в ближайшее время будет направлен в парламент.
12 июня 2025 года в Карагандинской областной детской больнице произошел инцидент с применением насилия. 38-летний житель Карагандинской области, в ходе словесного конфликта, нанес телесные повреждения двум врачам.