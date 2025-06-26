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Полиция будет охранять врачей в казахстанских больницах

В Казахстане намерены усилить меры безопасности в медицинских учреждениях на фоне участившихся случаев агрессии в адрес врачей и фельдшеров. Об этом сообщил вице-министр здравоохранения Тимур Султангазиев.

Источник: Курсив

Министерство здравоохранения совместно с МВД разрабатывает новую концепцию защиты медработников. В рамках этой инициативы в крупных больницах планируют установить кнопки экстренного вызова полиции. Также рассматривается идея дежурства сотрудников полиции в приемных покоях городских и областных больниц.

Для бригад скорой помощи уже внедрены нагрудные видеорегистраторы, которые фиксируют все происходящее во время выездов.

Власти также готовят изменения в Уголовный кодекс. Планируется ввести отдельную статью за нападения на медиков при исполнении ими служебных обязанностей. Соответствующий законопроект в ближайшее время будет направлен в парламент.

12 июня 2025 года в Карагандинской областной детской больнице произошел инцидент с применением насилия. 38-летний житель Карагандинской области, в ходе словесного конфликта, нанес телесные повреждения двум врачам.