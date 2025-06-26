Умер известный белорусский врач-невролог, профессор Сергей Лихачев. Об этом сообщила пресс-служба Министерства здравоохранения.
В сообщении говорится, что ушел из жизни белорусский врач, ученый, невролог, член Высшей аттестационной комиссии, член правления Международной Академии неврологии и нейрохирургии, директор РНПЦ неврологии и нейрохирургии Министерства здравоохранения (2005 — 2010 годы), доктор медицинских наук, профессор Сергей Лихачев.
В пресс-службе отметили, что после окончания Минского государственного медицинского института в 1975 году, Лихачев работал врачом-терапевтом городской больницы в Молодечно. Кроме того, он был врачом-терапевтом Раковской участковой больницы, врачом-невропатологом 9-й городской клинической больницы города Минска.
В период с 1982 по 2005 год Сергей Лихачев прошел путь от младшего научного сотрудника до заведующего неврологическим отделом № 2 Белорусского научно-исследовательского института неврологии, нейрохирургии и физиотерапии. В 1995 году он защитил докторскую диссертацию на тему «Вестибуло-окулярные механизмы мозга в клинике некоторых заболеваний нервной системы». В 2001 году Лихачеву было присвоено звание профессора. В период с 2005 по 2018 год он являлся главным внештатным специалистом по неврологии Минздрава.
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