Умер известный белорусский врач-невролог, профессор Сергей Лихачев

В период с 1982 по 2005 год Сергей Лихачев прошел путь от младшего научного сотрудника до заведующего неврологическим отделом № 2 Белорусского научно-исследовательского института неврологии, нейрохирургии и физиотерапии. В 1995 году он защитил докторскую диссертацию на тему «Вестибуло-окулярные механизмы мозга в клинике некоторых заболеваний нервной системы». В 2001 году Лихачеву было присвоено звание профессора. В период с 2005 по 2018 год он являлся главным внештатным специалистом по неврологии Минздрава.