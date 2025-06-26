Проезд ограничат в месте празднования Дня молодежи в Нижнем Новгороде

Уехать с праздничных мероприятий можно будет с 21:30 до 22:30 из зоны посадки пассажиров в общественных транспорт на площади Благовещенской. Автобусы будут следовать в верхнюю часть города. В нижнюю часть Нижнего Новгорода можно будет уехать со стационарной остановки «Площадь Благовещенская» в сторону Канавинского моста.