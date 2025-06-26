Проезд ограничат в месте празднования Дня молодежи в Нижнем Новгороде

Об этом сообщили в пресс-службе городской администрации.
Ограничения будут действовать с 00:01 до 23:59. Попасть на празднование горожане смогут на автобусах, которые будут останавливаться на Благовещенской площади и улице Широкой.
Уехать с праздничных мероприятий можно будет с 21:30 до 22:30 из зоны посадки пассажиров в общественных транспорт на площади Благовещенской. Автобусы будут следовать в верхнюю часть города. В нижнюю часть Нижнего Новгорода можно будет уехать со стационарной остановки «Площадь Благовещенская» в сторону Канавинского моста.
Напомним, продажа алкоголя будет ограничена в День молодежи в Нижнем Новгороде.