Большое маковое поле выкосили в Гродно

В микрорайоне Девятовка, в частном секторе, между домами на улице Малыщинская, обнаружили поле мака. Жители получили предписания убрать участки за пять дней. Однако выяснилось, что часть земли оказалась в ведении «Зеленстроя». Его работники, можно сказать, помогли жильцам и скосили мак.