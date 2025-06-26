Большое маковое поле выкосили в Гродно

В микрорайоне Девятовка, в частном секторе, между домами на улице Малыщинская, обнаружили поле мака. Жители получили предписания убрать участки за пять дней. Однако выяснилось, что часть земли оказалась в ведении «Зеленстроя». Его работники, можно сказать, помогли жильцам и скосили мак.
Как пояснила начальник ЖЭС № 19 Татьяна Уточкина, в следующий раз, согласно новым правилам благоустройства, граждане должны будут косить растительность самостоятельно, если она вырастет выше 20 см.
Сотрудники милиции взвесили скошенный мак — оказалось, что с поля собрано порядка 120 кг запрещенного к возделыванию растения.
«Если устанавливается, что мак произрастает на какой-то дворовой территории или в огородах, где осуществляется его культивация, стоит вопрос о привлечении граждан к административной ответственности по статье 17.1 — выращивание и посадка наркосодержащих растений. Ответственность по данной статье предусматривается штраф до 20 базовых величин», — пояснил старший участковый инспектор Ленинского РОВД города Гродно Михаил Павловский.
По закону жители частных домов и дач обязаны вовремя скашивать буйную растительность не только на своей территории, но и в 10 м от участка с каждой стороны.