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Зеркальная дата: 25 июня 2025 года в Башкирии заключили брак 245 пар

В Башкирии в зеркальную дату 25 июня 2025 года поженились 245 пар.

Источник: Комсомольская правда

Вчера, 25 июня, в отделах ЗАГС Башкирии заключили брак 245 пар. Об этом сообщили в пресс-службе Государственном комитете республики по делам юстиции.

Лидером по количеству свадеб стала Уфа:

15 пар — отдел ЗАГС Кировского района,

9 пар — отдел ЗАГС Советского района,

7 пар — отдел ЗАГС Калининского района.

Среди городов республики наибольшее число бракосочетаний зафиксировано:

— 1 место — город Октябрьский (17 пар),

— 2 место — город Нефтекамск (15 пар),

— 3 место — город Стерлитамак (12 пар).

В ведомстве поздравили молодоженов, пожелав им любви, согласия и семейного благополучия.

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