Зеркальная дата: 25 июня 2025 года в Башкирии заключили брак 245 пар

Вчера, 25 июня, в отделах ЗАГС Башкирии заключили брак 245 пар. Об этом сообщили в пресс-службе Государственном комитете республики по делам юстиции.
Лидером по количеству свадеб стала Уфа:
15 пар — отдел ЗАГС Кировского района,
9 пар — отдел ЗАГС Советского района,
7 пар — отдел ЗАГС Калининского района.
Среди городов республики наибольшее число бракосочетаний зафиксировано:
— 1 место — город Октябрьский (17 пар),
— 2 место — город Нефтекамск (15 пар),
— 3 место — город Стерлитамак (12 пар).
В ведомстве поздравили молодоженов, пожелав им любви, согласия и семейного благополучия.
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