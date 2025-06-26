В Иркутске схема движения на улице Баумана изменится с 6 июля

Начиная с 6 июля, на участке улицы Баумана между 20-м и 21-м Советскими переулками вводится одностороннее движение. Теперь транспорт сможет двигаться только в направлении от 20-го к 21-му Советскому переулку. Как сообщили КП-Иркутск в городской администрации, ранее на этом отрезке было разрешено двустороннее движение.
— Одновременно станет односторонним и участок 20-го Советского переулка, соединяющий старую и новую части улицы Баумана. В ближайшие дни на этих участках появятся соответствующие дорожные знаки, информирующие водителей об изменениях, — сказано в сообщении администрации.
Решение об изменении организации движения было принято на заседании рабочей группы по безопасности дорожного движения, в котором участвовали представители ГИБДД. Эти меры направлены на повышение безопасности на данном участке дорожной сети.
Ранее КП-Иркутск сообщала, что подрядчик ремонтирует разрушенную лестницу на улице Партизанской, 75.