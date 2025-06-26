В Иркутске схема движения на улице Баумана изменится с 6 июля

Начиная с 6 июля, на участке улицы Баумана между 20-м и 21-м Советскими переулками вводится одностороннее движение. Теперь транспорт сможет двигаться только в направлении от 20-го к 21-му Советскому переулку. Как сообщили КП-Иркутск в городской администрации, ранее на этом отрезке было разрешено двустороннее движение.