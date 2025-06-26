Зенитно-ракетная система С-300: история и особенности уникального оружия

Хотя теперь зенитно-ракетную систему С-300 сменили более современные варианты, сотни установок продолжают службу. В материале рассказываем об истории создания этого оружия, его модификациях и главных технических характеристиках.
Что из себя представляет зенитно-ракетная система С-300
Этот уникальный комплекс для борьбы с ракетами и самолетами представляет собой сразу несколько специализированных станций и установок, связанных одним командным центром. Все они могут быть разбросаны на местности и при этом успешно противодействовать противнику.
В боевом положении командный пункт собирает информацию от радиолокаторов, анализирует ее и дает команды на несколько ракетных установок. Все вместе связано в одну эффективную систему.
Все компоненты системы С-300 установлены на автомобильные платформы, поэтому сохраняют мобильность и готовность к выполнению новых задач.
Как выглядит российская ЗРС С-300: фото
Подобрали для наглядности несколько фотографий, которые помогут понять, как выглядят С-300 на марше и на боевом дежурстве.
История создания
За разработку современной зенитной ракетной системы (ЗРС) взялись в СССР в 70-х годах. Задачу решили ученые НПО «Алмаз» имени А. А. Расплетина и конструкторского бюро «Новатор» (ныне — концерн «Алмаз-Антей»). Сами ракеты для новых комплексов разработали конструкторы «Факела».
В серийный выпуск систему С-300ПТ запустили в 1975 году, а с 1979 года первый полк ракетных систем поступил на вооружение армии.
В 1982 году в войска ПВО направили новый вариант системы — самоходный комплекс С-300ПС. Модификация для флота, С-300Ф, поступила на вооружение в 1984 году. А войсковую систему дальнего радиуса действия С-300 В стали использовать в армии с 1983 года.
Усовершенствование комплекса постоянно продолжалось, и в 1993 году появился С-300ПМ, а позднее его модификации с большим радиусом действия и способностью атаковать множество целей одновременно.
Постепенно разные системы сближались в своих возможностях и становились более универсальными. Последние модели способны поражать как самолеты противника, так и баллистические цели. Они могут работать с самыми разными видами ракет и решать большой спектр задач.
В 2011 году модификации С-300ПС и С-300ПМ сняли с производства. Но системы С-300ПМУ-1 и С-300ПМУ-2 продолжают производить, как и более универсальные С-300ВМ «Антей-2500».
Тактико-технические характеристики системы С-300
Самой известной обновленной версией базовой системы С-300 можно считать С-300ВМ «Антей-2500». Расскажем, на что он способен.
|Дальность поражения
|До 250 км
|Высота поражения
|До 30 км
|Максимальная скорость цели
|4500 м/с
|Одновременное число целей
|24
|Время развертывания ЗРС
|5 минут
|Время на подготовку ракеты к пуску
|7,5 с
|Вероятность поражения цели одной ЗУР
|от 0,5 до 0,9
Что входит в состав ЗРС С-300
Наиболее современной модификацией системы стала С-300ВМ «Антей», которая применяется и сегодня. В нее входят следующие компоненты.
1. Командный пункт (ПУ). Именно там боевой расчет ведет централизованное управление всеми действиями системы, обрабатывает информацию от локаторов и выбирает цели.
2. РЛС кругового обзора и РЛС секторного обзора. Необходимы для обнаружения целей на разном расстоянии и высотах. Вся информация с них передается на командный пункт.
3. Многоканальная станция наведения ракет. Управляет наведением ракет и сопровождает их до цели.
4. Зенитные ракеты разных видов. Основные боеприпасы, предназначенные для уничтожения воздушной техники и баллистических ракет. Различаются по дальности действия.
5. Пусковые установки. Платформы, предназначенные для перевозки и запуска ракет. В одной ЗРС С-300 может использоваться до четырех таких установок на четыре или две ракеты.
6. Транспортно-заряжающие машины (ТЗМ). Перевозят боекомплект и заряжают пусковые установки.
7. Машины технического обслуживания. Они поддерживают бесперебойную работу всех комплексов, обеспечивают обслуживание ракет и их хранение, участвуют в энергетическом снабжении.
Модификации ЗРС С-300
За время выпуска этих ракетных систем разработали три основных варианта.
1. Версии, созданные на базе варианта ЗРС для противовоздушной обороны. Это С-300П, С-300ПС, С-300ПТ а также усовершенствованные С-300ПМ1/С-300ПМУ2.
2. Модификации ракетной системы, созданной для сухопутных войск, действующих на линии фронта. Они отличаются использованием гусеничного шасси вместо автомобильных платформ Самые современные из них — C-300 В, С-300ВМ (Антей-2500) и С-300В4.
3. Модификации для использования на боевых кораблях: С-300Ф и С-300ФМ.
Все они используют различные виды ракет, расположены на разных транспортных платформах. Кроме того, существуют серьезные различия в разворачивании системы в боевое положение. Более поздние версии значительно превосходят первоначальные варианты по дальности поражения и числу одновременно обстреливаемых целей.
Сколько установок С-300 на вооружении России и где они применяются
Хотя точное количество комплексов С-300 на вооружении России не раскрывается, в открытых источниках упоминается несколько сотен пусковых установок, включая С-300ПС С-300ПМУ, С-300 В и более современные С-300В4. Постепенно место самых старых комплексов занимают С-400.
Зенитно-ракетные системы расположены на стратегически важных объектах на территории всей страны, на военных базах и у границ для обеспечения эффективной противовоздушной обороны. В боевых условиях С-300 используются в нескольких тактических сценариях, в том числе для прикрытия передвижения войск и для борьбы с ракетами и беспилотниками противника.
С-300 активно применяли в различных военных конфликтах: в Ираке, Сирии, Югославии, в ходе специальной военной операции на Украине. Зенитно-ракетная система продемонстрировала свои высокие боевые качества, успешно поражая самые разные воздушные цели, включая самолеты и крылатые ракеты.
Помимо Российский Федерации ЗРС С-300 стоят на боевом дежурстве примерно в 20 странах мира. Среди них Казахстан, Белоруссия, Венесуэла, Китай, Вьетнам, Армения, Алжир и многие другие.
Интересные факты о зенитно-ракетной системе С-300
Нашли важную информацию, которую стоит помнить об этом вооружении.
1. Это первая система, где боевые процессы полностью автоматизировали. Система сама фильтрует ложные цели по данным с радаров, проводит их захват, пуски ракет и оценку результативности.
2. Ракеты С-300 стартуют из вертикального положения. Это позволяет быстро атаковать цели, появляющиеся с любого направления.
3. Возможности С-300 позволяют одновременно сопровождать до 65 целей.
4. ЗРС может перехватывать сверхзвуковые самолеты и баллистические ракеты.