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Зенитно-ракетная система С-300: история и особенности уникального оружия

Многие годы зенитно-ракетная система С-300 стоит на вооружении российской армии и защищает небо страны от угроз. Она заслужила признание во многих странах мира, став частью и их систем противовоздушной обороны.

Василий Бахолдин
Автор Новости Mail
Зенитно-ракетная система С-300.
Источник: Министерство обороны Российской Федерации

Хотя теперь зенитно-ракетную систему С-300 сменили более современные варианты, сотни установок продолжают службу. В материале рассказываем об истории создания этого оружия, его модификациях и главных технических характеристиках.

Что из себя представляет зенитно-ракетная система С-300

Этот уникальный комплекс для борьбы с ракетами и самолетами представляет собой сразу несколько специализированных станций и установок, связанных одним командным центром. Все они могут быть разбросаны на местности и при этом успешно противодействовать противнику.

В боевом положении командный пункт собирает информацию от радиолокаторов, анализирует ее и дает команды на несколько ракетных установок. Все вместе связано в одну эффективную систему.

Все компоненты системы С-300 установлены на автомобильные платформы, поэтому сохраняют мобильность и готовность к выполнению новых задач.

Как выглядит российская ЗРС С-300: фото

Подобрали для наглядности несколько фотографий, которые помогут понять, как выглядят С-300 на марше и на боевом дежурстве.

Пусковая установка 5П85СМ комплекса С-300ПМ1 на Тверской улице в Москве.
Источник: Vitaly V. Kuzmin/CC BY-SA 4.0|wikipedia

История создания

За разработку современной зенитной ракетной системы (ЗРС) взялись в СССР в 70-х годах. Задачу решили ученые НПО «Алмаз» имени А. А. Расплетина и конструкторского бюро «Новатор» (ныне — концерн «Алмаз-Антей»). Сами ракеты для новых комплексов разработали конструкторы «Факела».

В серийный выпуск систему С-300ПТ запустили в 1975 году, а с 1979 года первый полк ракетных систем поступил на вооружение армии.

В 1982 году в войска ПВО направили новый вариант системы — самоходный комплекс С-300ПС. Модификация для флота, С-300Ф, поступила на вооружение в 1984 году. А войсковую систему дальнего радиуса действия С-300 В стали использовать в армии с 1983 года.

Усовершенствование комплекса постоянно продолжалось, и в 1993 году появился С-300ПМ, а позднее его модификации с большим радиусом действия и способностью атаковать множество целей одновременно.

Постепенно разные системы сближались в своих возможностях и становились более универсальными. Последние модели способны поражать как самолеты противника, так и баллистические цели. Они могут работать с самыми разными видами ракет и решать большой спектр задач.

В 2011 году модификации С-300ПС и С-300ПМ сняли с производства. Но системы С-300ПМУ-1 и С-300ПМУ-2 продолжают производить, как и более универсальные С-300ВМ «Антей-2500».

Тактико-технические характеристики системы С-300

Самой известной обновленной версией базовой системы С-300 можно считать С-300ВМ «Антей-2500». Расскажем, на что он способен.

Дальность поражения
До 250 км
Высота поражения
До 30 км
Максимальная скорость цели
4500 м/с
Одновременное число целей
24
Время развертывания ЗРС
5 минут
Время на подготовку ракеты к пуску
7,5 с
Вероятность поражения цели одной ЗУР
от 0,5 до 0,9

Что входит в состав ЗРС С-300

Наиболее современной модификацией системы стала С-300ВМ «Антей», которая применяется и сегодня. В нее входят следующие компоненты.

1. Командный пункт (ПУ). Именно там боевой расчет ведет централизованное управление всеми действиями системы, обрабатывает информацию от локаторов и выбирает цели.

2. РЛС кругового обзора и РЛС секторного обзора. Необходимы для обнаружения целей на разном расстоянии и высотах. Вся информация с них передается на командный пункт.

3. Многоканальная станция наведения ракет. Управляет наведением ракет и сопровождает их до цели.

4. Зенитные ракеты разных видов. Основные боеприпасы, предназначенные для уничтожения воздушной техники и баллистических ракет. Различаются по дальности действия.

5. Пусковые установки. Платформы, предназначенные для перевозки и запуска ракет. В одной ЗРС С-300 может использоваться до четырех таких установок на четыре или две ракеты.

6. Транспортно-заряжающие машины (ТЗМ). Перевозят боекомплект и заряжают пусковые установки.

7. Машины технического обслуживания. Они поддерживают бесперебойную работу всех комплексов, обеспечивают обслуживание ракет и их хранение, участвуют в энергетическом снабжении.

Модификации ЗРС С-300

За время выпуска этих ракетных систем разработали три основных варианта.

1. Версии, созданные на базе варианта ЗРС для противовоздушной обороны. Это С-300П, С-300ПС, С-300ПТ а также усовершенствованные С-300ПМ1/С-300ПМУ2.

2. Модификации ракетной системы, созданной для сухопутных войск, действующих на линии фронта. Они отличаются использованием гусеничного шасси вместо автомобильных платформ Самые современные из них — C-300 В, С-300ВМ (Антей-2500) и С-300В4.

3. Модификации для использования на боевых кораблях: С-300Ф и С-300ФМ.

Все они используют различные виды ракет, расположены на разных транспортных платформах. Кроме того, существуют серьезные различия в разворачивании системы в боевое положение. Более поздние версии значительно превосходят первоначальные варианты по дальности поражения и числу одновременно обстреливаемых целей.

Транспортно-пусковой контейнер c ЗУР 5В55 ЗРК С-300П/
Источник: Vitaly V. Kuzmin/CC BY-SA 4.0|wikipedia

Сколько установок С-300 на вооружении России и где они применяются

Хотя точное количество комплексов С-300 на вооружении России не раскрывается, в открытых источниках упоминается несколько сотен пусковых установок, включая С-300ПС С-300ПМУ, С-300 В и более современные С-300В4. Постепенно место самых старых комплексов занимают С-400.

Зенитно-ракетные системы расположены на стратегически важных объектах на территории всей страны, на военных базах и у границ для обеспечения эффективной противовоздушной обороны. В боевых условиях С-300 используются в нескольких тактических сценариях, в том числе для прикрытия передвижения войск и для борьбы с ракетами и беспилотниками противника.

С-300 активно применяли в различных военных конфликтах: в Ираке, Сирии, Югославии, в ходе специальной военной операции на Украине. Зенитно-ракетная система продемонстрировала свои высокие боевые качества, успешно поражая самые разные воздушные цели, включая самолеты и крылатые ракеты.

Помимо Российский Федерации ЗРС С-300 стоят на боевом дежурстве примерно в 20 странах мира. Среди них Казахстан, Белоруссия, Венесуэла, Китай, Вьетнам, Армения, Алжир и многие другие.

Интересные факты о зенитно-ракетной системе С-300

Нашли важную информацию, которую стоит помнить об этом вооружении.

1. Это первая система, где боевые процессы полностью автоматизировали. Система сама фильтрует ложные цели по данным с радаров, проводит их захват, пуски ракет и оценку результативности.

2. Ракеты С-300 стартуют из вертикального положения. Это позволяет быстро атаковать цели, появляющиеся с любого направления.

3. Возможности С-300 позволяют одновременно сопровождать до 65 целей.

4. ЗРС может перехватывать сверхзвуковые самолеты и баллистические ракеты.